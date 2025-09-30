Il mondo di Spider-Man si trova al centro di un dibattito che riguarda la sua evoluzione narrativa e il modo in cui Marvel Comics ha gestito alcuni aspetti fondamentali della sua storia. La rappresentazione del personaggio, la gestione del matrimonio tra Peter Parker e Mary Jane Watson e i temi della responsabilità sono stati oggetto di analisi da parte di autori storici e fan. Questo articolo approfondisce le principali controversie e le riflessioni di uno dei più influenti scrittori di Marvel, Tom DeFalco, offrendo un quadro completo delle scelte editoriali che hanno segnato l’universo dell’Uomo Ragno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spider-man e il significato della responsabilità nella marvel