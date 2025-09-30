Spider-Man | Brand New Day presenterà un attesissimo team-up
Spider-Man: Brand New Day vedrà l’arrampicamuri incrociare il cammino con The Punisher, un incontro che è giusto dire la maggior parte di noi non avrebbe mai immaginato di vedere sullo schermo. Jon Bernthal ha ripreso il ruolo di Frank Castle in Daredevil: Rinascita e sarà protagonista di una “ Presentazione Speciale ” su Disney+ prima di debuttare sul grande schermo nei panni del vigilante la prossima estate. Tuttavia, per quanto i fan siano entusiasti di questo incontro, l’attesa è in qualche modo smorzata dall’assenza di Daredevil. Charlie Cox ha fatto il suo debutto ufficiale nel MCU in Spider-Man: No Way Home del 2021, ma nei panni dell’avvocato Matt Murdock. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: spider - brand
Spider-Man: Brand New Day – per Tom Holland rivoluzionerà notevolmente Spider-Man anche più di “No Way Home”
Spider-Man: le novità di Brand New Day rispetto a No Way Home e i dettagli sul grande set rivelati da Tom Holland
Tom Holland rivela un grande cambiamento per Spider-Man: Brand New Day rispetto a No Way Home
"Spider-Man: Brand New Day", l'aggiornamento di Tom Holland sulle sue condizioni di salute - X Vai su X
Tom Holland ha affermato che Spider-Man: Brand New Day sarà “il primo film nel prossimo capitolo del mio viaggio nel MCU” - facebook.com Vai su Facebook
Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland dopo l'infortunio: "Mi sento meglio" - Man: Brand New Day, Tom Holland ha offerto ai suoi fan un breve ma significativo aggiornamento sul proprio stato di salute. comingsoon.it scrive
Spider-Man: Brand New Day, l'aggiornamento di Tom Holland sulle sue condizioni di salute - Man: Brand New Day, l'aggiornamento di Tom Holland sulle sue condizioni di salute ... Scrive tg24.sky.it