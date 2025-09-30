Spider-Man | Brand New Day presenterà un attesissimo team-up

Spider-Man: Brand New Day vedrà l’arrampicamuri incrociare il cammino con The Punisher, un incontro che è giusto dire la maggior parte di noi non avrebbe mai immaginato di vedere sullo schermo. Jon Bernthal ha ripreso il ruolo di Frank Castle in Daredevil: Rinascita e sarà protagonista di una “ Presentazione Speciale ” su Disney+ prima di debuttare sul grande schermo nei panni del vigilante la prossima estate. Tuttavia, per quanto i fan siano entusiasti di questo incontro, l’attesa è in qualche modo smorzata dall’assenza di Daredevil. Charlie Cox ha fatto il suo debutto ufficiale nel MCU in Spider-Man: No Way Home del 2021, ma nei panni dell’avvocato Matt Murdock. 🔗 Leggi su Cinefilos.it