Spider-man brand new day | mj avrà un fidanzato? ecco il rumor

anticipazioni su “spider-man: brand new day” e il possibile sviluppo di una nuova storyline. Il quarto capitolo della saga di Spider-Man, intitolato “Brand New Day”, è atteso nelle sale cinematografiche per luglio del 2026. Questo film rappresenta un punto di svolta, poiché arriverà a circa cinque anni di distanza dall’ultimo episodio, No Way Home, che ha stabilito nuovi record al botteghino e consolidato la popolarità del supereroe interpretato da Tom Holland. lo stato attuale delle riprese e le prime indiscrezioni. Le riprese della pellicola sono in corso in questo periodo, con alcune fonti che suggeriscono possibili novità riguardo alla trama e ai personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

