Da diversi giorni circola la voce che lo SPID diventerà a pagamento anche per Poste Italiane. Basta dubbi, è il momento di conoscere la verità. Il pagamento di un canone per poter utilizzare lo SPID è l’ultima cosa che gli italiani avrebbero previsto considerando la grande spinta che lo Stato qualche anno fa ha dato per la creazione di un’identità digitale. Eppure il Sistema Pubblico di Identità Digitale non è più gratis per gli utenti InfoCert e si vocifera anche per i clienti Poste Italiane. Dal 2021 lo SPID è diventato indispensabile per poter restare in contatto con la Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - SPID di Poste Italiane, da oggi si paga? La verità è questa, sono in molti a confondersi