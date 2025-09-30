SPID di Poste Italiane da oggi si paga? La verità è questa sono in molti a confondersi
Da diversi giorni circola la voce che lo SPID diventerà a pagamento anche per Poste Italiane. Basta dubbi, è il momento di conoscere la verità. Il pagamento di un canone per poter utilizzare lo SPID è l’ultima cosa che gli italiani avrebbero previsto considerando la grande spinta che lo Stato qualche anno fa ha dato per la creazione di un’identità digitale. Eppure il Sistema Pubblico di Identità Digitale non è più gratis per gli utenti InfoCert e si vocifera anche per i clienti Poste Italiane. Dal 2021 lo SPID è diventato indispensabile per poter restare in contatto con la Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: spid - poste
Spid a pagamento con Poste, quanto costa e come farlo gratis
Anche Poste Italiane verso lo SPID a pagamento: 5 euro al mese che colpirebbero circa 30 milioni di utenti
Anche Poste Italiane verso lo SPID a pagamento: 5 euro all'anno che colpirebbero circa 30 milioni di utenti
LO SPID DI POSTE ITALIANE POTREBBE DIVENTARE A PAGAMENTO - facebook.com Vai su Facebook
Anche Poste Italiane verso lo SPID a pagamento: 5 euro all’anno. A rischio 28 milioni di utenti - X Vai su X
SPID di Poste Italiane, da oggi si paga? La verità è questa, sono in molti a confondersi - Da diversi giorni circola la voce che lo SPID diventerà a pagamento anche per Poste Italiane. Lo riporta msn.com
Lo SPID di Poste Italiane potrebbe diventare a pagamento: quanto costerà all’anno - Ora anche Poste, che gestisce il 70% degli SPID, valuta di far pagare il servizio: una decisione che potrebbe cambiare ... Scrive fanpage.it