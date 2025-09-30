Speranza a Gaza | Almeno finiranno le uccisioni Sul piano di Trump c' è anche scetticismo | Hamas può dire no

Grandi speranze per la fine della guerra, ma anche cautela e scetticismo: sono i due sentimenti contrastanti che si percepiscono tra i residenti di Gaza, dopo l'annuncio del piano Trump sul futuro dell’enclave martoriata. La fiducia sembra comunque essere diventata prevalente, tanto che l’atteggiamento che si nota per le strade appare cambiato in modo radicale: la maggioranza crede che l’iniziativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Speranza a Gaza: "Almeno finiranno le uccisioni". Sul piano di Trump c'è anche scetticismo: "Hamas può dire no"

In questa notizia si parla di: speranza - gaza

Gaza, morti e fuoco contro la parrocchia cristiana. Pochi giorni prima il videomessaggio di speranza spedito a Forlì

Le «bottiglie della speranza» affidate al mare perché portino cibo a Gaza

Gaza, altri 31 bambini attesi in Italia per essere curati. Tajani: «Loro simbolo di speranza e futuro». Dove saranno ricoverati – Il video

Quale speranza in #TerraSanta? La situazione di #Gaza, gli appelli di #PapaLeoneXIV per la pace, la resistenza della #Chiesa nella #StrisciadiGaza. Oggi a @chiesatv2000 un nuovo approfondimento con Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Universit - X Vai su X

FORZA ZAKARIA Da Gaza a Napoli per una nuova speranza di vita - facebook.com Vai su Facebook

Speranza a Gaza, 'almeno finiranno le uccisioni' - IL REPORTAGE - Grandi speranze per la fine della guerra, ma anche cautela e scetticismo: sono i due sentimenti contrastanti che si percepiscono tra i residenti di Gaza, dopo l'annuncio del piano Trump sul futuro ... Secondo ansa.it

Finire il lavoro a Gaza? Cosa è militarmente ‘proporzionato’ secondo Israele - Recentemente, un analista favorevole alle operazioni militari israeliane a Gaza ha scritto: “Più estremi sono gli obiettivi di guerra di un aggressore ingiusto, maggiore è la necessità di impedirgli d ... Da ilfattoquotidiano.it