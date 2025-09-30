Speranza a Gaza | Almeno finiranno le uccisioni Sul piano di Trump c' è anche scetticismo | Hamas può dire no

Grandi speranze per la fine della guerra, ma anche cautela e scetticismo: sono i due sentimenti contrastanti che si percepiscono tra i residenti di Gaza, dopo l'annuncio del piano Trump sul futuro dell’enclave martoriata. La fiducia sembra comunque essere diventata prevalente, tanto che l’atteggiamento che si nota per le strade appare cambiato in modo radicale: la maggioranza crede che l’iniziativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

