Spegni il PC con Ibernazione di Windows per accensione ultra rapida

Navigaweb.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immagina di chiudere il laptop dopo una sessione intensa di lavoro, con dozzine di schede aperte, documenti sparsi sul desktop e quel progetto che non vuoi perdere. Il PC si spegne del tutto, zero consumo energetico, e al mattino successivo, con un semplice tocco del pulsante di accensione, tutto riprende vita esattamente com'era: applicazioni pronte, cursore dove l'avevi lasciato. Questa è l'essenza dell' ibernazione, una funzione antica, poco usata, che abilita la vera accensione rapida del PC. L’ibernazione è una funzione potente, spesso trascurata, che salva lo stato del PC su disco e consente di riprendere il lavoro in pochi secondi, senza consumare energia come la modalità standby. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: spegni - ibernazione

