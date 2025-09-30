Spegni il PC con Ibernazione di Windows per accensione ultra rapida
Immagina di chiudere il laptop dopo una sessione intensa di lavoro, con dozzine di schede aperte, documenti sparsi sul desktop e quel progetto che non vuoi perdere. Il PC si spegne del tutto, zero consumo energetico, e al mattino successivo, con un semplice tocco del pulsante di accensione, tutto riprende vita esattamente com'era: applicazioni pronte, cursore dove l'avevi lasciato. Questa è l'essenza dell' ibernazione, una funzione antica, poco usata, che abilita la vera accensione rapida del PC. L’ibernazione è una funzione potente, spesso trascurata, che salva lo stato del PC su disco e consente di riprendere il lavoro in pochi secondi, senza consumare energia come la modalità standby. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
In questa notizia si parla di: spegni - ibernazione
