Spazio-compiti via al servizio della Cooperativa
È ripartito al Mast di via San Martino 22 lo Spazio Compiti, un progetto del Comune di Rho per ragazze e ragazzi delle scuole medie e del biennio delle scuole secondarie, gestito dalla Cooperativa LaFucina. Attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle 18, proseguirà per tutta la durata dell’anno scolastico: oltre all’accompagnamento e aiuto allo studio quest’anno ci saranno alcune importanti novità come le serate di festa organizzate da e per gli studenti e le studentesse, le gite in occasione di festività e ponti aperte a tutti. Accanto a queste iniziative, è prevista l’attività extra il venerdì pomeriggio, con laboratori artistici, creativi e sportivi in partenza dal mese di ottobre, dalle ore 15 alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: spazio - compiti
Al via lo Spazio Compiti al MAST di via San Martino ? E’ ripartito lunedì 22 settembre lo Spazio Compiti ideato dal Comune di Rho per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole secondarie di II grado, gestito da La Fuci - facebook.com Vai su Facebook
Rho. Al via lo Spazio Compiti al MAST di via San Martino - com) Rho, 25 settembre 2025 – E’ ripartito lunedì 22 settembre lo Spazio Compiti ideato dal Comune di Rho per ragazze e ragaz ... Da mi-lorenteggio.com
Uno spazio per fare i compiti. Riattivato il servizio. Già 14 alunni lo frequentano - Il servizio del Comune di Cortona è stato riattivato da quasi un mese, nello specifico dalla metà dello scorso mese di marzo e ad oggi accoglie 14 alunni. Segnala lanazione.it