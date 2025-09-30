È ripartito al Mast di via San Martino 22 lo Spazio Compiti, un progetto del Comune di Rho per ragazze e ragazzi delle scuole medie e del biennio delle scuole secondarie, gestito dalla Cooperativa LaFucina. Attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle 18, proseguirà per tutta la durata dell’anno scolastico: oltre all’accompagnamento e aiuto allo studio quest’anno ci saranno alcune importanti novità come le serate di festa organizzate da e per gli studenti e le studentesse, le gite in occasione di festività e ponti aperte a tutti. Accanto a queste iniziative, è prevista l’attività extra il venerdì pomeriggio, con laboratori artistici, creativi e sportivi in partenza dal mese di ottobre, dalle ore 15 alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spazio-compiti via al servizio della Cooperativa