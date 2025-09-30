Per progettare una stanza che sia un vero universo a misura di bambino serve una strategia che unisca sicurezza, funzionalità e creatività. Prima di tutto, la sicurezza. Ogni scelta di design per uno spazio dedicato ai bambini deve partire da un unico, non negoziabile, principio: la sicurezza. Quando si scelgono i mobili, cerca materiali atossici e bordi smussati per evitare incidenti. È fondamentale che tutti gli arredi più pesanti, come scaffali, librerie e cassettiere, siano ancorati saldamente al muro per prevenire ribaltamenti. Anche il pavimento conta: un tappeto antiscivolo o una superficie morbida possono fare la differenza in caso di cadute, mentre le protezioni per prese e angoli sono un piccolo ma essenziale accorgimento per la tranquillità dei genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Spazi a misura di bambino, il design intelligente e divertente