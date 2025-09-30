Spazi a misura di bambino il design intelligente e divertente
Per progettare una stanza che sia un vero universo a misura di bambino serve una strategia che unisca sicurezza, funzionalità e creatività. Prima di tutto, la sicurezza. Ogni scelta di design per uno spazio dedicato ai bambini deve partire da un unico, non negoziabile, principio: la sicurezza. Quando si scelgono i mobili, cerca materiali atossici e bordi smussati per evitare incidenti. È fondamentale che tutti gli arredi più pesanti, come scaffali, librerie e cassettiere, siano ancorati saldamente al muro per prevenire ribaltamenti. Anche il pavimento conta: un tappeto antiscivolo o una superficie morbida possono fare la differenza in caso di cadute, mentre le protezioni per prese e angoli sono un piccolo ma essenziale accorgimento per la tranquillità dei genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it
Torre Annunziata, Biblioteca Comunale a misura di bambino. Ok al finanziamento della Regione Campania. Spazi per i minori da 0 a 14 anni
Il progetto di Estúdio Maré a San Paolo unisce spazi sociali aperti, materiali naturali e ambienti su misura per una giovane famiglia con due bambini - facebook.com Vai su Facebook
La Design Week di Milano a misura di bambino: tra banane pop, animali quasi cartoon e baby architetti - Il Fuorisalone 2025 per i bambini: ecco i 10 eventi imperdibili segnalati da www. Segnala milano.corriere.it
Immigrazione: avviati nuovi “spazi a misura di bambino e adolescente” - Save the Children, l’Organizzazione dedicata dal 1919 a salvare i bambini e tutelarne i diritti, amplia e rafforza l’aiuto e sostegno ai minori migranti in arrivo in Italia aprendo per loro in Sicilia ... Da savethechildren.it