Sparkle e Telespazio potenziano il Centro Spaziale del Fucino | connettività oltre 400 Gbps

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e tra i leader mondiali, e Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) e tra i principali operatori globali nel settore dei servizi spaziali, rafforzano la loro collaborazione al Centro spaziale del Fucino (L’Aquila) con l’ampliamento e il potenziamento del punto di presenza (PoP) di Sparkle già attivo nel teleporto. Il. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sparkle e Telespazio potenziano il Centro Spaziale del Fucino: connettività oltre 400 Gbps

