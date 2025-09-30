Sparito da agosto per evitare il carcere lo ritrovano ancora dentro casa sua La storia del 23enne ai domiciliari | dove si era nascosto

Quando lo scorso 20 agosto l’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento che stabiliva il passaggio dalla detenzione domiciliare a quella in carcere, Costanzo Pio Patierno, 23 anni, aveva fatto perdere le sue tracce. Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) avevano avviato le indagini per trovarlo. Il blitz risolutivo è avvenuto a casa della madre nel primo pomeriggio di ieri, 29 settembre: le forze dell’ordine lo hanno scovato in un armadio e trasferito in carcere. La perquisizione in casa della madre. 🔗 Leggi su Open.online

