I numeri spesso non bastano per fotografare fedelmente un campionato, ma sicuramente possono fornire indicazioni interessanti sulle varie squadre. È curioso per esempio osservare che il Mezzolara – la squadra da tutti considerata l’antagonista della Spal per la promozione diretta – sia alle prese con problemi del tutto simili a quelli della squadra di Di Benedetto. Il Mezzolara ha un punto più di Iglio e compagni grazie a tre vittorie conquistate sempre per 1-0 e un pareggio per 1-1. E domenica scorsa è incappato nella prima sconfitta stagionale con il Massa Lombarda, restando a bocca asciutta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, buona notizia: miglior difesa del torneo