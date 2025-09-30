Spada azzurra | Diego Confalonieri nuovo ct della Nazionale maschile
Sostituisce Dario Chiadò che passa alla guida del settore femminile. Il presidente federale Mazzone: “Continuità a un percorso di rafforzamento per l'arma con due professionisti straordinari”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: spada - azzurra
