Milano, 30 settembre 2025 – C’è chi usa le griffe della moda e chi preferisce i marchi automobilistici. Tre anni fa, la polizia sequestrò dieci panetti di hashish con l’adesivo di Capitan Tsubasa, il manga giapponese che ha ispirato il cartone animato cult “Holly e Benji”. Ieri, invece, i ghisa ne hanno scovati altri 16, del peso di 100 grammi l’uno, con il volto di Marcos Evangelista de Moraes alias Cafù, formidabile terzino destro di Roma e Milan due volte campione del mondo con il Brasile. Il blitz della polizia locale si è concluso con l’arresto di due spacciatori, portati a San Vittore. L’operazione degli agenti in borghese dell’Unità investigazione e prevenzione, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, è andata in scena nel primo pomeriggio in un’area abbandonata di via Martirano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spacciatori con la mania del calcio vintage: sequestrati 16 panetti con il volto di Cafù