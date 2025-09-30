Spacciatore di crack e cocaina colto sul fatto ed arrestato dai carabinieri

I carabinieri delle stazioni di Aci Sant’Antonio e Acireale hanno arrestato un pregiudicato 47enne acese con l'accusa di spaccio. Da qualche tempo gli investigatori dell'Arma tenevano d'occhio l'uomo, noto per altre vicende giudiziarie analoghe, ed hanno quindi organizzato un servizio di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

