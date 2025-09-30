South park supera tulsa king di taylor sheridan su paramount

successo di “tulsa king” e la sfida con “south park” su paramount+. Nonostante l’elevata popolarità della serie creata da Taylor Sheridan, “Tulsa King” si è vista superare in classifica dalla celebre comedy animata “South Park”. La terza stagione di “Tulsa King”, con protagonista Sylvester Stallone, ha riportato in scena uno dei personaggi più inquietanti dell’universo narrativo di Sheridan, confermando il successo della produzione. I numeri di visualizzazione non sono ancora riusciti a spodestare la comicità irriverente del cartone. il confronto tra i programmi più visti su paramount+ al 30 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

south park supera tulsa king di taylor sheridan su paramount

