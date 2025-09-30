Soulé Juve è l’argentino il vero rimpianto di Arrivabene | Che peccato non averlo tenuto con noi La rivelazione dell’ex ad bianconero

Juventusnews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soulé Juve, l’ex amministratore delegato Arrivabene parla così dei giovani gioielli della Next Gen: potevano essere il futuro, ma sono stati ceduti. Non solo Vlahovic e Bremer. Nella lunga intervista concessa a  Tuttosport, l’ex Amministratore Delegato della  Juventus,  Maurizio Arrivabene, ha toccato anche un tasto dolente, quello dei rimpianti. E il suo più grande rammarico riguarda i giovani, quei talenti cresciuti nel progetto  Next Gen  e che ora stanno facendo le fortune di altre squadre. Un’analisi che è anche una critica al sistema calcio italiano. Arrivabene Juve: il mea culpa sulla Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

soul233 juve 232 l8217argentino il vero rimpianto di arrivabene che peccato non averlo tenuto con noi la rivelazione dell8217ex ad bianconero

© Juventusnews24.com - Soulé Juve, è l’argentino il vero rimpianto di Arrivabene: «Che peccato non averlo tenuto con noi». La rivelazione dell’ex ad bianconero

In questa notizia si parla di: soul - juve

Sinner e Musetti, fratelli diversi: fra soul e rock, Milan e Juve. Cosa li unisce e cosa li divide

Cerca Video su questo argomento: Soul233 Juve 232 L8217argentino