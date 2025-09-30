Soulé Juve, l’ex amministratore delegato Arrivabene parla così dei giovani gioielli della Next Gen: potevano essere il futuro, ma sono stati ceduti. Non solo Vlahovic e Bremer. Nella lunga intervista concessa a Tuttosport, l’ex Amministratore Delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha toccato anche un tasto dolente, quello dei rimpianti. E il suo più grande rammarico riguarda i giovani, quei talenti cresciuti nel progetto Next Gen e che ora stanno facendo le fortune di altre squadre. Un’analisi che è anche una critica al sistema calcio italiano. Arrivabene Juve: il mea culpa sulla Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Soulé Juve, è l'argentino il vero rimpianto di Arrivabene: «Che peccato non averlo tenuto con noi». La rivelazione dell'ex ad bianconero