Soulé chiave per la Roma i numeri parlano chiaro | è l’erede di Dybala
Una Roma solida, consapevole ed in fiducia, in vetta alla classifica di Serie A e con un potenziale ancora inespresso decisamente grande, che fa ben sperare per il futuro. C’è tanto merito di Gasperini ovviamente, così come di alcuni singoli che stanno trascinando la squadra, da uno Svilar tra i portieri top in Europa ad un Koné dominante in mezzo al campo, fino ad un Matias Soulé finalmente uomo chiave dei giallorossi, uscito dal vortice che lo avviluppava un anno fa esatto, cresciuto con Ranieri ed ora pronto per l’esplosione definitiva col tecnico di Grugliasco. Farne il nuovo Dybala è la missione, e i dati dicono che siamo sulla buona strada. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
