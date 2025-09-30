Sottopasso al ponte Europa allagato Procedura d’urgenza per un tubo rotto
PISTOIA Fino ad un paio di anni fa l’allagamento del sottopasso del Raccordo all’uscita del Ponte Europa si verificava in situazioni di forte criticità dovuto al maltempo ed a piogge intense, visto che la struttura resta ad un livello più basso del piano stradale e proprio adiacente al letto del torrente Ombrone. Nelle ultime settimane, però, basta una semplice pioggia che possa durare anche poco più di dieci minuti per far allagare tutto quanto e, di conseguenza, renderlo inagibile con inevitabili ripercussioni sul traffico andando ad intasare ulteriormente il viale Adua per chi vuole uscire dalla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
