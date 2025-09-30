Sorpreso a bruciare rifiuti speciali | agricoltore denunciato

Fremondoweb.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa L’uomo è stato deferito per combustione illecita di rifiuti, con sequestro dell’area e dei residui combusti L’attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte del Nucleo Carabinieri Forestale di Montesarchio ha portato alla denuncia in flagranza di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

sorpreso a bruciare rifiuti speciali agricoltore denunciato

© Fremondoweb.com - Sorpreso a bruciare rifiuti speciali: agricoltore denunciato

In questa notizia si parla di: sorpreso - bruciare

Sorpreso a bruciare rifiuti sulla spiaggia di Gioia Tauro: denunciato dai carabinieri

Sorpreso con una tanica di benzina perché voleva bruciare l'auto del rivale in amore, assolto con formula piena

sorpreso bruciare rifiuti specialiSorpreso a bruciare rifiuti: agricoltore denunciato dal Nucleo Carabinieri Forestale a Campoli del Monte Taburno - L’attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte del Nucleo Carabinieri Forestale di Montesarchio ha portato alla denuncia in flagranza di reato di un agricoltore locale, sorpreso a ince ... Come scrive ntr24.tv

sorpreso bruciare rifiuti specialiBruciavano rifiuti nella Riserva di Trapani e Paceco, arrestati due coniugi - La Guardia Costiera di Trapani ha sorpreso e tratto in arresto due coniugi trapanesi, nell'intento di bruciare rifiuti. itacanotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Bruciare Rifiuti Speciali