“Dopo 5 mesi torno a godermi un campo da calcio. Felice di poter debuttare con questa maglia. Continueremo a lavorare per le prossime partite. Grazie a tutti” — ha scritto un entusiasta Miguel Gutiérrez, che ha giocato i suoi primi minuti con la maglia del Napoli dalla sua arrivata a metà agosto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miguel Gutiérrez (@miguel3gutierrez) Scrive il portale spagnolo Sport: “Il terzino sinistro, che non scendeva in campo dallo scorso 24 aprile a Butarque a causa di un infortunio alla caviglia, ha disputato un grande debutto – nonostante la sconfitta – sotto la guida di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sorprendente Gutiérrez, in Spagna elogiano il suo debutto col Milan (Sport)