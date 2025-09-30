Sora 2 OpenAI è pronta a lanciare un' app social che ricorda da vicino TikTok
Wired ha appreso che la nuova piattaforma, popolata esclusivamente da video generati dall'intelligenza artificiale, è già stata internamente. 🔗 Leggi su Wired.it
OpenAI porta l’AI al cinema: Critterz è il lungometraggio animato realizzato interamente con strumenti generativi come GPT-5, DALL-E e Sora. Prodotto con Vertigo Films e Native Foreign, costato meno di 30 milioni e completato in soli 9 mesi, il film debutta nel - facebook.com Vai su Facebook
OpenAI lancia Sora 2 e un TikTok fatto solo di video AI - Arriva il TikTok dell'intelligenza artificiale: l'app di OpenAI con Sora 2 genera solo video falsi. Si legge su futuroprossimo.it
