Sora 2 OpenAI è pronta a lanciare un' app social che ricorda da vicino TikTok

Wired.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wired ha appreso che la nuova piattaforma, popolata esclusivamente da video generati dall'intelligenza artificiale, è già stata internamente. 🔗 Leggi su Wired.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sora - openai

sora 2 openai 232OpenAI lancia Sora 2 e un TikTok fatto solo di video AI - Arriva il TikTok dell'intelligenza artificiale: l'app di OpenAI con Sora 2 genera solo video falsi. Si legge su futuroprossimo.it

sora 2 openai 232Il social anti-TikTok di OpenAI con i video AI di Sora 2 - Il modello Sora 2 di OpenAI potrebbe essere alla base di un social in stile TikTok, ma con soli video creati dall'intelligenza artificiale. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sora 2 Openai 232