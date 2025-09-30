Sopralluogo del sindaco sul cantiere di piazza Moro | Riaprire l' area entro le Feste di fine anno
Riaprirà entro fine anno l'area nord di piazza Moro a Bari, dove in questi mesi è attivo un cantiere per la riqualificazione della zona. E' una delle novità emerse dal sopralluogo di questa mattina effettuato dal sindaco Vito Leccese. Gli interventi, eseguiti da Direzione Stazioni del gruppo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Cantiere di piazza Moro, sopralluogo del sindaco Leccese: “Chiesta la riapertura della strada per Natale” - Il primo cittadino, constatata la presenza degli operai impegnati nelle lavorazioni, ha chiesto garanzie sul rispetto del cronoprogramma e, in particolare, sulla riapertura al transito della strada ... Riporta giornaledipuglia.com
Cantiere di Piazza Moro a Bari, Leccese: «Chieste garanzie su riapertura strada per allentare disagi in vista del Natale» - Durante la visita, il primo cittadino ha verificato lo stato di avanzamento delle opere e chiesto rassicurazioni sui tempi di riapertura della strada che collega via Niccolò dell’Arca con via Raffaele ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive