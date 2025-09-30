Sopralluogo del sindaco sul cantiere di piazza Moro | Riaprire l' area entro le Feste di fine anno

Baritoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riaprirà entro fine anno l'area nord di piazza Moro a Bari, dove in questi mesi è attivo un cantiere per la riqualificazione della zona. E' una delle novità emerse dal sopralluogo di questa mattina effettuato dal sindaco Vito Leccese. Gli interventi, eseguiti da Direzione Stazioni del gruppo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sopralluogo - sindaco

Ospiterà 10 mini alloggi e oltre 100 posti letto: sopralluogo del sindaco allo studentato di viale Farini

Dal lungomare di San Girolamo alla pineta di San Francesco: sopralluogo del sindaco con operatori Amiu

Fossacesia, sopralluogo di Asl e sindaco al distretto sanitario: programmati lavori di manutenzione e migliorie strutturali

sopralluogo sindaco cantiere piazzaCantiere di piazza Moro, sopralluogo del sindaco Leccese: “Chiesta la riapertura della strada per Natale” - Il primo cittadino, constatata la presenza degli operai impegnati nelle lavorazioni, ha chiesto garanzie sul rispetto del cronoprogramma e, in particolare, sulla riapertura al transito della strada ... Riporta giornaledipuglia.com

sopralluogo sindaco cantiere piazzaCantiere di Piazza Moro a Bari, Leccese: «Chieste garanzie su riapertura strada per allentare disagi in vista del Natale» - Durante la visita, il primo cittadino ha verificato lo stato di avanzamento delle opere e chiesto rassicurazioni sui tempi di riapertura della strada che collega via Niccolò dell’Arca con via Raffaele ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sopralluogo Sindaco Cantiere Piazza