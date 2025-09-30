Sophia Peabody Hawthorne | Diario romano finalmente in italiano
Per la prima volta tradotto in italiano da flower-ed, “Diario romano” di Sophia Peabody Hawthorne — artista e scrittrice americana — offre un racconto personale e vivido del suo soggiorno nella Roma dell’Ottocento. Attraverso le sue parole, emerge una prospettiva originale e sensibile sulla città eterna, descritta con uno sguardo autentico e affascinato. Un nuovo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sophia - peabody
Tre secoli di diari, prima dei blog - NEW YORK — Nathaniel Hawthorne usava il suo diario per celebrare l’amore profondo per la moglie Sophia. Si legge su corriere.it
Public invited to unveiling of newly conserved, rare painting by Sophia Peabody Hawthorne - anticipated unveiling of a prized work of art that has been newly conserved, thanks to a generous grant ... Segnala salemnews.com