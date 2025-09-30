Sophia Peabody Hawthorne | Diario romano finalmente in italiano

Per la prima volta tradotto in italiano da flower-ed, “Diario romano” di Sophia Peabody Hawthorne — artista e scrittrice americana — offre un racconto personale e vivido del suo soggiorno nella Roma dell’Ottocento. Attraverso le sue parole, emerge una prospettiva originale e sensibile sulla città eterna, descritta con uno sguardo autentico e affascinato. Un nuovo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

