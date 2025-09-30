Sony vuole diventare una casa di commercio dell’intrattenimento con l’acquisizione di proprietà intellettuali
Sony vuole trasformarsi in una “ casa di commercio dell’intrattenimento ”, puntando sull’acquisizione e valorizzazione di proprietà intellettuali (IP) già esistenti. Negli ultimi sette anni ha investito circa 1,9 trilioni di yen ( 12,8 miliardi di dollari ) in IP e aziende, integrandole in videogiochi, film, anime e musica. Esempi concreti includono investimenti in Bandai Namco e Kadokawa, oltre al lancio di Crunchyroll Manga negli USA e in Canada. Questa strategia ricorda il modello delle grandi trading house giapponesi, basato su investimenti e sinergie cross-business. Gli analisti chiedono maggiore trasparenza, e Sony ha promesso di migliorare la comunicazione ai mercati. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: sony - vuole
Sony vuole diventare una casa di commercio delle proprietà intellettuali, senza doverne produrre di nuove - X Vai su X
PS5 è una console di successo, in linea di massima, ma Sony vuole attirare sempre più giocatori e per farlo si fa aiutare anche dai social media e dalle influencer come la bella e famosa Mumeixxx. - facebook.com Vai su Facebook
Sony vuole diventare una casa di commercio delle proprietà intellettuali, senza doverne produrre di nuove - Sony è sempre più lanciata verso l'acquisizione di nuove proprietà intellettuali del mondo dell'intrattenimento, business centrale dopo la recente scissione nella borsa giapponese del suo lato finanzi ... Riporta msn.com
Sony vuole espandersi oltre PlayStation: punta a diventare un gigante dell'intrattenimento - Tramite una strategia ben precisa, Sony sta cercando di espandere il proprio portfolio di IP per conquistare il mondo dell'intrattenimento. Si legge su msn.com