Sony vuole diventare una casa di commercio dell’intrattenimento con l’acquisizione di proprietà intellettuali

Sony vuole trasformarsi in una “ casa di commercio dell’intrattenimento ”, puntando sull’acquisizione e valorizzazione di proprietà intellettuali (IP) già esistenti. Negli ultimi sette anni ha investito circa 1,9 trilioni di yen ( 12,8 miliardi di dollari ) in IP e aziende, integrandole in videogiochi, film, anime e musica. Esempi concreti includono investimenti in Bandai Namco e Kadokawa, oltre al lancio di Crunchyroll Manga negli USA e in Canada. Questa strategia ricorda il modello delle grandi trading house giapponesi, basato su investimenti e sinergie cross-business. Gli analisti chiedono maggiore trasparenza, e Sony ha promesso di migliorare la comunicazione ai mercati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

