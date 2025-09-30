Sono un perito del tribunale | truffatore arrestato in flagranza con più di 600 grammi di gioielli

Bergamo. Lunedì pomeriggio, 29 settembre, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo hanno arrestato un uomo di 37 anni, cittadino italiano, con l’accusa di furto aggravato ai danni di un’anziana signora. Durante un servizio mirato alla prevenzione dei reati predatori, i poliziotti hanno notato un uomo con abiti scuri e una coppola bianca aggirarsi con fare sospetto vicino ad un condominio non distante dalla Questura: allontanandosi in modo ambiguo, ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno deciso di seguirlo. Il controllo effettuato dalla pattuglia ha confermato i sospetti: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti tutti legati a truffe ai danni di anziani, è apparso immediatamente nervoso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Sono un perito del tribunale”: truffatore arrestato in flagranza con più di 600 grammi di gioielli

