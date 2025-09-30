E nrica Bonaccorti ha scelto i social per rivelare il motivo della sua assenza dalle scene: una diagnosi di tumore che l’ha spinta a ritirarsi per quattro mesi, lontana dagli schermi e dagli affetti più cari. In un post su Instagram, accompagnato da una foto in sedia a rotelle accanto alla figlia Verdiana, la conduttrice ha aperto il suo cuore: «È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è .». Eleonora Giorgi, il rapporto con la sua malattia in tv e sui social X Leggi anche › Enrica Bonaccorti operata a cuore aperto: «Ancora due mesi e sarei morta» Enrica Bonaccorti e il tumore, il post su Instagram in sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Sono 4 mesi che mi sono nascosta. Ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi»