Gli ultimi sondaggi non cambiano gli attuali scenari nazionali. Nei giorni delle elezioni regionali nelle Marche e delle polemiche sulla Flotilla, infatti, a guadagnare consensi sono i tre principali partiti, sia di maggioranza che di opposizione. Aumentano quindi i consensi di Fratelli d’Italia, Pd e 5 Stelle, segno che gli ultimi sviluppi interni e internazionali non hanno cambiato più di tanto gli equilibri in campo. Restano infatti stabili anche gli altri partiti di maggioranza, con Lega e Forza Italia fermi rispetto alla settimana precedente. Poche le variazioni anche più dietro, con cali lievi per Avs e per alcuni dei partiti centristi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, festeggiano i partiti di testa: in crescita Fratelli d’Italia, Pd e 5 Stelle