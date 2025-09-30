Sondaggi politici dopo le Marche | Fratelli d’Italia cresce Pd e M5S inseguono

Thesocialpost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo sondaggio Swg diffuso il 29 settembre dal Tg La7, all’indomani delle elezioni regionali nelle Marche, delinea un quadro politico in evoluzione. I dati mostrano un rafforzamento della leadership di Giorgia Meloni, mentre le altre forze politiche cercano di mantenere il passo in un contesto che vede i rapporti di forza sempre più netti. L’onda lunga della vittoria marchigiana sembra consolidare il vantaggio di Fratelli d’Italia, che continua a crescere e ad allontanarsi dagli avversari diretti, confermando una fase di stabilità e rafforzamento per il partito di governo. Fratelli d’Italia in crescita, il Pd resta secondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sondaggi politici dopo le marche fratelli d8217italia cresce pd e m5s inseguono

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici dopo le Marche: Fratelli d’Italia cresce, Pd e M5S inseguono

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

Sondaggi politici, chi sale e chi scende: i risultati clamorosi

Sondaggi politici, chi prende più voti: Fratelli d’Italia e FI sono in crescita, cala il M5s

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in discesa fa crollare il centrodestra: chi vincerebbe oggi

sondaggi politici dopo marcheExit Poll Elezioni Regionali Marche 2025/ Risultati presidente e proiezioni: Acquaroli 52%, verso rielezione - Risultati exit poll Elezioni Regionali Marche 2025, proiezioni e sondaggi: Acquaroli vs Ricci, governatore uscente resterà presidente secondo i dati ... Lo riporta ilsussidiario.net

sondaggi politici dopo marcheElezioni Marche 2025 ultimi sondaggi, effetto Meloni per Acquaroli ma Ricci può ancora ribaltare - Il vantaggio del centrodestra è reale ma riducibile: la combo tra campagna identitaria e buoni giudizi sull’operato regionale spinge Acquaroli ma la forchetta resta compatibile con aggiustamenti dell’ ... Scrive italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Politici Dopo Marche