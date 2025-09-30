Sommozzatore disperso al largo | due indagati per omicidio colposo
Rimini, 30 settembre 2025 – Ad oltre un mese dalla misteriosa scomparsa in mare, l’inchiesta sulla morte di Ugo Coppola – il sub 54enne originario di Pescara, svanito durante un’immersione al relitto del Paguro al largo di Porto Corsini – entra in una fase decisiva. La Procura di Ravenna ha infatti deciso di iscrivere due persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. Un passaggio tecnico, ma significativo, che conferma la volontà degli inquirenti di fare piena luce su una vicenda che finora ha lasciato più domande che risposte. Era il 13 agosto quando Coppola partecipò a un’immersione organizzata dal gruppo Dive Planet di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
