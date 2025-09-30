Sommer Inter lo svizzero vuole riprendersi la titolarità | cosa filtra per Slovia Praga e per il futuro
Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Yann Sommer torna tra i pali dell’ Inter dopo due turni di riposo, una decisione che segna un passo importante in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Il portiere svizzero, assente nelle ultime due gare di campionato contro Sassuolo e Cagliari, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare in una partita fondamentale per le ambizioni nerazzurre in Europa. Come sottolineato da Tuttosport, l’ex Bayern Monaco è stato determinante nel debutto europeo della squadra, parando i tiri decisivi nella vittoria contro l’Ajax, e il tecnico Cristian Chivu si affida alla sua esperienza per blindare la porta contro i cechi. 🔗 Leggi su Internews24.com
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny - X Vai su X
