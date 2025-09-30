Solo il 40% delle Primarie è connesso ad Internet UNESCO | Limiti al diritto all’istruzione
L’accesso a Internet ad alta velocità e alle tecnologie digitali è diventato parte integrante dei sistemi educativi. Tuttavia, restano forti disomogeneità a livello globale, che incidono direttamente sul diritto allo studio. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall’Unesco, che analizza gli effetti dell’intelligenza artificiale nel contesto scolastico, con particolare attenzione alle difficoltà legate alla digitalizzazione. L'articolo Solo il 40% delle Primarie è connesso ad Internet, UNESCO: “Limiti al diritto all’istruzione” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: primarie - connesso
