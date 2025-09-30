Solidarietà per la lotta al cancro | raccolti oltre 15 mila euro con Via Romagna per lo Ior

Ravennatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato, con l’arrivo volante sul Portocanale di Riccione, si è conclusa la quarta edizione di “Via Romagna per lo Ior", pedalata solidale a sostegno della lotta contro il cancro organizzata da un gruppo di ex professionisti, addetti ai lavori del mondo del ciclismo e veri e propri appassionati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: solidariet - lotta

solidariet224 lotta cancro raccoltiLotta al cancro, maxi raccolta fondi Esselunga - Un milione e 700mila in beneficienza grazie alla raccolta fondi promossa da Esselunga per Fondazione Airc che dal 1965 ... Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Solidariet224 Lotta Cancro Raccolti