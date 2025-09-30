Solidarietà e innovazione | CID arricchisce il Centro di terapia antalgica con un simulatore di ultima generazione

Modenatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra importante donazione al Centro di terapia antalgica di Castelfranco Emilia da parte di C.I.D, Curare il Dolore, l’associazione di volontariato da anni impegnata a sostenere i malati e le loro famiglie in tutta la provincia in collaborazione con i professionisti sanitari dell’Ausl di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: solidariet - innovazione

Cerca Video su questo argomento: Solidariet224 Innovazione Cid Arricchisce