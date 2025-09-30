Soldi di Schiavone ' Munaciello' respinto il ricorso della Dda | tutti prosciolti

Casertanews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Respinto il ricorso della Dda con la conferma della sentenza di non luogo a procedere per Nicola Schiavone, alias Munaciello, i suoi familiari e i presunti prestanome. Per tutti l’accusa era di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La Sesta Sezione penale della Corte d’Appello ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: soldi - schiavone

I soldi dei terreni da destinare a Schiavone: i dettagli dell'inchiesta | VIDEO

Cerca Video su questo argomento: Soldi Schiavone Munaciello Respinto