Soldi di Schiavone ' Munaciello' respinto il ricorso della Dda | tutti prosciolti

Respinto il ricorso della Dda con la conferma della sentenza di non luogo a procedere per Nicola Schiavone, alias Munaciello, i suoi familiari e i presunti prestanome. Per tutti l’accusa era di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La Sesta Sezione penale della Corte d’Appello ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it