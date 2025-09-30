Solar Opposites su Disney+ e anche Netflix comincia l' era delle licenze?

Solar Opposites, serie animata per adulti un tempo esclusiva di Disney+, è già disponibile negli USA anche su Netflix, e presto lo sarà nel resto del mondo. Gli osservatori concordano che è un indizio importante su un modello di licenza che finora era un mezzo tabù. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

