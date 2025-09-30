Solar Opposites su Disney+ e anche Netflix comincia l' era delle licenze?

Solar Opposites, serie animata per adulti un tempo esclusiva di Disney+, è già disponibile negli USA anche su Netflix, e presto lo sarà nel resto del mondo. Gli osservatori concordano che è un indizio importante su un modello di licenza che finora era un mezzo tabù. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Solar Opposites su Disney+ e anche Netflix, comincia l'era delle licenze?

In questa notizia si parla di: solar - opposites

Solar Opposites 6: nel teaser dell'ultima stagione un divertente crossover con The Sandman

Solar opposites stagione 6: intervista con creatore, produttori e cast

Solar opposites: perché finisce dopo 6 stagioni secondo il creatore

Trailer e data per la sesta ed ultima stagione di Solar Opposites - X Vai su X

Solar Opposites su Disney+ e anche Netflix, comincia l'era delle licenze? - Solar Opposites, serie animata per adulti un tempo esclusiva di Disney+, è già disponibile negli USA anche su Netflix, e presto lo sarà nel resto del mondo. comingsoon.it scrive

An Alien Concept: How Hulu’s ‘Solar Opposites’ Landed On Netflix Ahead Of Final Season Premiere - The story behind the unprecedented licensing Hulu's 'Solar Opposites' to Netflix ahead of its sixth and final season premiere on the Disney platform. Scrive deadline.com