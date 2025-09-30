Solana ETF di SOL con staking attesi entro 2 settimane | ecco perché il token $SNORT potrebbe essere il principale beneficiario

30 set 2025

Gli ETF spot su Solana potrebbero essere approvati entro due settimane, aprendo all’afflusso di capitali istituzionali. Intanto Snorter Token ($SNORT), bot di trading su Solana, supera i 4,1 milioni in prevendita e offre vantaggi esclusivi ai suoi detentori. Sebbene Solana sia da tempo considerata una delle blockchain leader al pari di Bitcoin ed Ethereum, le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

