Soffocare di politica
Siamo bombardati da esempi di religione trasformata impropriamente in politica (l’ultimo è anche il più buffo: la croce-trolley al raduno funeralizio per Charlie Kirk) e di politica trasformata impropriamente in religione (dai land acknowledgement agli inginocchiamenti rituali di BLM). E va bene che negli Stati Uniti i rapporti tra Cesare e Cristo sono diversi da sempre, ma anche nella vecchia Europa si moltiplicano i tentativi di emulazione dell’andazzo americano, dai cristianesimi sovranisti (ma molto slavofili) dei partiti di destra fino al vistoso tratto para-religioso della mobilitazione per Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
