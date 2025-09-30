Snoop Dogg is back | il rapper sarà l’inviato della NBC ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026
Lo avevamo amato nelle vesti inedite dell’inviato ai Giochi Olimpici di Parigi lo scorso anno e, a quanto pare, lo riavremo: Snoop Dogg riprenderà il suo ruolo anche a Milano Cortina 2026, per conto delle emittenti NBC e a Peacock. «Indovinate chi è tornato?» ha chiesto il rapper, vestito con l’uniforme rossa, bianca e blu della squadra statunitense, mentre la neve gli turbinava intorno e l’inno olimpico risuonava, in un video di quindici secondi pubblicato domenica sera dalla NBC. Proprio come a Parigi, Snoop interagirà con il conduttore Mike Tirico per condividere la sua prospettiva su ciò che accadrà durante le competizioni in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: snoop - dogg
L’ultima trovata di Snoop Dogg: si compra la squadra dello Swansea City
Dal rap al calcio: Snoop Dogg nuovo socio dello Swansea
Snoop Dogg, dalla musica all’arte: i suoi spinelli venduti all’asta
Snoop Dogg e NBCUniversal hanno annunciato che il rapper sarà ancora una volta un inviato speciale itinerante per la copertura delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina, che inizieranno a febbraio 2026. In un breve video su Instagram che annuncia la - X Vai su X
A quanto pare, il rapper americano Snoop Dogg ha espresso grande apprezzamento per il modo in cui Peaky Blindrs ha rappresentato il mondo delle gang. - facebook.com Vai su Facebook
Snoop Dogg is Heading Back to the Olympics - Snoop Dogg returns to NBC Olympics coverage in Milan Cortina bringing humor, style, and love for athletes to fans. Segnala power98fm.com
Snoop Dogg Will Be Hitting the Slopes For NBC’s 2026 Milan Winter Olympics: ‘Guess Who’s Back?’ - The Voice coach Snoop’s Paris sojourn wasn’t just fun, he also brought home some of his own gold, winning two sports Emmys as part of NBCUniversal’s Paris Olympics coverage. Riporta msn.com