Snoop Dogg is back | il rapper sarà l’inviato della NBC ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026

Lo avevamo amato nelle vesti inedite dell’inviato ai Giochi Olimpici di Parigi lo scorso anno e, a quanto pare, lo riavremo: Snoop Dogg riprenderà il suo ruolo anche a Milano Cortina 2026, per conto delle emittenti NBC e a Peacock. «Indovinate chi è tornato?» ha chiesto il rapper, vestito con l’uniforme rossa, bianca e blu della squadra statunitense, mentre la neve gli turbinava intorno e l’inno olimpico risuonava, in un video di quindici secondi pubblicato domenica sera dalla NBC. Proprio come a Parigi, Snoop interagirà con il conduttore Mike Tirico per condividere la sua prospettiva su ciò che accadrà durante le competizioni in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

