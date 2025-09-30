Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Dimensity 9500 | ecco gli smartphone top in arrivo coi nuovi SoC

Tanti smartphone top in arrivo con Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 o MediaTek Dimensity 9500: ecco quali sono e quando usciranno. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Dimensity 9500: ecco gli smartphone top in arrivo coi nuovi SoC

In questa notizia si parla di: snapdragon - elite

OnePlus 13 5G: super sconto Amazon sul flagship con Snapdragon 8 Elite

Samsung Galaxy S26 potrebbe avere Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2

Qualcomm potrebbe introdurre un nuovo SoC Snapdragon intermedio tra 8 Elite e 8s

Tra le novità che Snapdragon ci ha invitati a scoprire alle Hawaii ci sono anche due piattaforme pensate per Windows: X2 Elite e X2 Elite Extreme ? autonomia eccellente e prestazioni AI avanzate, chissà che non facciano la differenza per Windows on Ar - facebook.com Vai su Facebook

I benchmark del nuovo Snapdragon X2 Elite Extreme fanno tremare AMD e Intel - X Vai su X

Snapdragon 8 Elite Gen 5 batte A19 Pro nel gaming: più FPS e consumi ridotti - Il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 è più veloce e consuma meno rispetto ad Apple A19 Pro in un primo test legato alle performance in gaming ... Secondo hwupgrade.it

Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera A19 Pro di Apple nei test dedicati al gaming - Snapdragon 8 Elite Gen 5 si sarebbe dimostrato superiore rispetto al chip A19 Pro di Apple in alcuni test dedicati al gaming. Come scrive tuttoandroid.net