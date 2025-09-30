Smottamenti e alluvioni | maxi esercitazione dei vigili del fuoco tra Tirano e Milano
Oggi, martedì 30 settembre, i vigili del fuoco della Lombardia sono impegnati in una grande esercitazione nazionale di mobilitazione del dispositivo di colonna mobile. L’attività, organizzata in collaborazione con la Protezione civile regionale, coinvolge in particolare i territori di Milano e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
