Smart Clinic | affrontare la paura del controllo medico

Per molti pazienti, sottoporsi a un controllo medico di routine può diventare fonte di ansia e preoccupazione. La paura di una possibile diagnosi, il timore degli strumenti utilizzati o, più semplicemente, il disagio di trovarsi in un ambiente sanitario sono fattori che contribuiscono a generare quello che in psicologia viene definito ‘ ansia da prestazione sanitaria’. Un fenomeno diffuso, che rischia di allontanare le persone dalla prevenzione, con conseguenze importanti sulla salute. Abbiamo approfondito questo tema con la dottoressa in psicologia Michela Berta, specialista presso Smart Clinic Oriocenter e Smart Clinic Le Due Torri, per capire come riconoscere e affrontare questa paura, trasformandola in un momento di cura e consapevolezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
