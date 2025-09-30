Situazione critica Zelensky lancia l’allarme | Zaporizhzhia al buio da 7 giorni

La situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, l’impianto più grande d’Europa, è precipitata in uno stato di emergenza prolungato e senza precedenti, a causa dei continui bombardamenti attribuiti alle forze russe. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha lanciato l’allarme durante il suo discorso serale, sottolineando la gravità critica della situazione. Per la prima volta, la centrale si trova in questa condizione di precarietà per un periodo così lungo: ben sette giorni di disconnessione dalla rete elettrica nazionale, un evento che non si era mai verificato prima nella storia operativa dell’impianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

