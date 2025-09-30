Situazione critica Zelensky lancia l’allarme | Zaporizhzhia al buio da 7 giorni
La situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, l’impianto più grande d’Europa, è precipitata in uno stato di emergenza prolungato e senza precedenti, a causa dei continui bombardamenti attribuiti alle forze russe. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha lanciato l’allarme durante il suo discorso serale, sottolineando la gravità critica della situazione. Per la prima volta, la centrale si trova in questa condizione di precarietà per un periodo così lungo: ben sette giorni di disconnessione dalla rete elettrica nazionale, un evento che non si era mai verificato prima nella storia operativa dell’impianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: situazione - critica
Intermarine, niente parcheggi. La protesta del sindaco di Ameglia: “Zona in situazione critica”
Aeroporto Verdi, situazione critica sullo scalo : cosa sta succedendo
Situazione critica nel carcere di Vasto, il sindacato di polizia penitenziaria chiede di riaprire gli ospedale psichiatrici giudiziari
#NEWS - Il #maltempo sferza la #Spagna orientale, torna la paura a un anno dalla tragica #alluvione. Scuole chiuse e inondazioni. Stato di #allertarossa a #Valencia. Situazione critica in #Catalogna. Piogge torrenziali, esondazioni di corsi d'acqua, allagame - facebook.com Vai su Facebook
"Situazione critica a Quarto". - X Vai su X
Ucraina: Zelensky, 'situazione critica, centrale Zaporizhzhia fuori uso da una settimana' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze ... Secondo iltempo.it
Zelensky avverte: l'Italia a rischio attacco dai droni russi - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un allerta sui droni russi e sui rischi di esposizione per l'Italia. Lo riporta notizie.it