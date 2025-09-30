Ultima seduta del Consiglio di amministrazione dell’ Università presieduta dal rettore Francesco Svelto e ancora un presidio sotto il rettorato. Al centro della discussione una mozione firmata da docenti e studenti che lunedì scorso, giorno dello sciopero, avrebbe dovuto essere discussa e invece non è stata calendarizzata. Da un anno gli universitari chiedono di rescindere i contratti avviati con Israele. "Mentre altri atenei italiani hanno preso posizione contro il genocidio in Palestina - hanno spiegato gli studenti del Coordinamento per il diritto allo studio-Udu -, l’Università di Pavia resta immobile: rifiuta di recedere dagli accordi con università israeliane ed enti dell’industria bellica come Leonardo ed Eni, perpetuando una complicità diretta con l’apparato di guerra". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sit-in sotto il rettorato: "L’ateneo stralci i contratti con i colleghi israeliani"