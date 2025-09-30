ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta dello stato di calamità naturale. I pescatori di Sciacca (Agrigento) questa mattina, 30 settembre, hanno organizzato un sit-in davanti al Palazzo dei Normanni di Palermo, sede dell’Ars, per richiamare l’attenzione sulla profonda crisi che sta investendo l’intero comparto ittico. In un documento consegnato all’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Mediterranea, Luca Sammartino, nella foto d’apertura, è stata avanzata la richiesta di riconoscere lo stato di calamità naturale per tutte le imprese che operano nella filiera del pesce. Un settore in difficoltà. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sit-in dei pescatori di Sciacca davanti al Palazzo dei Normanni