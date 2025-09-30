Sistema Sorrento parla Lello il Sensitivo | Sangiuliano invitò il sindaco Coppola a cena per convincerlo ad entrare in Fdi L’ex ministro smentisce | Incontrato due volte e solo per parlare di un museo

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forcaioli e retroscenisti resteranno delusi nel leggere il verbale di Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’ sui rapporti di Massimo Coppola e del ‘Sistema Sorrento’ con i politici nazionali. Si fatica a intravedere “i nuovi e inquietanti scenari” prospettati dal giudice di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto, a proposito degli “incontri e rapporti riservati” tra l’ex sindaco (ora agli arresti domiciliari nel Lazio con accuse di corruzione), e quelli che ora scopriamo essere un ministro e un vice ministro del governo Meloni. Notizie rivelate da Guida il 12.8.2025 durante l’interrogatorio preventivo, pochi giorni prima di tornare in carcere nell’ambito delle indagini sul fiume di tangenti versate a Coppola e Guida intorno a una dozzina di appalti di Sorrento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

