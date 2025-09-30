Sinner volta pagina con Laila ma l’ex Kalinskaya lascia ancora il segno
Anna Kalinskaya sorprende con uno scatto in bianco e nero: l’ex di Jannik Sinner, ora felice con Laila Hasanovic, mostra un fascino senza tempo. Sebbene in Cina non sia andata nel migliore dei modi, ha ritrovato il sorriso. Sia in campo che nel privato. E gli ultimi scatti apparsi sul suo profilo Instagram, del resto, sembrano confermarlo. Quindi, adesso possiamo dirlo: anche Anna Kalinskaya ha ufficialmente voltato pagina dopo la separazione da Jannik Sinner e dopo, soprattutto, i vari problemi personali che, per un po’ di tempo, le hanno impedito di giocare come voleva e come era in grado di fare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
