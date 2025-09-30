Sinner vittoria a Pechino tra crampi e dolore | ma c’è un numero che lo avvicina al trono di Alcaraz

La vittoria che Jannik Sinner ha appena conquistato all’ ATP 500 di Pechino, e che gli ha regalato l’ accesso alla finale, non è stata solo un trionfo sul campo ma un chiaro segnale delle sue ambizioni. Il tennista altoatesino, attualmente numero 2 al mondo, ha dimostrato carattere e determinazione, superando non solo un avversario ostico come Alex De Minaur, ma anche alcuni problemi fisici. Questa vittoria rappresenta un passo cruciale nella sua missione per riconquistare la vetta del ranking mondiale, un obiettivo che sembra sempre più a portata di mano grazie a una strategia ben definita. Nella semifinale di Pechino Sinner ha affrontato e sconfitto Alex De Minaur con un punteggio di 6-3, 4-6, 6-2. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sinner, vittoria a Pechino tra crampi e dolore: ma c’è un numero che lo avvicina al trono di Alcaraz

In questa notizia si parla di: sinner - vittoria

