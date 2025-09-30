Sinner torna in finale a Pechino

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il trionfo del 2023, l’azzurro conquista la terza finale consecutiva in Cina superando Alex De Minaur in tre set. Nonostante qualche difficoltà fisica, Sinner dimostra ancora una volta carattere e solidità. Non perdere la nuova puntata di TennisMania oggi alle 13:00 sul canale YouTube di OA Sport: analisi, commenti e approfondimenti sul match e sul momento di forma di Jannik! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti tutte le novità sul tennis internazionale. #Sinner #Tennis #DeMinaur #Finale #Cina #OASport #TennisMania #ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

sinner torna in finale a pechino

© Oasport.it - Sinner torna in finale a Pechino

In questa notizia si parla di: sinner - torna

Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-2: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz

Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-1: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz

Jannik Sinner torna in campo a sorpresa! Il depistaggio e l’allenamento top-secret

sinner torna finale pechinoSinner-Tien, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Pechino - Il tennista azzurro alla caccia del 3° titolo stagionale afrontando per la prima volta il giovane statunitense ... Da tuttosport.com

sinner torna finale pechinoSinner-Tien, finale di Pechino: a che ora si gioca e dove vederla in streaming dall'estero - Mercoledì 1° ottobre, nella mattinata italiana, Jannik Sinner affronterà lo statunitense Learner Tien nella finale dell'ATP 500 di Pechino. ilsoftware.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Torna Finale Pechino