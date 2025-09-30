Sinner-Tien per Jannik è una finale a distanza contro Alcaraz | il pronostico

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'altoatesino si gioca il titolo di Pechino dopo che lo spagnolo ha fortificato il suo primo posto nel ranking dopo aver vinto Tokyo in finale contro Fritz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

