Sinner-Tien per Jannik è una finale a distanza contro Alcaraz | il pronostico
L'altoatesino si gioca il titolo di Pechino dopo che lo spagnolo ha fortificato il suo primo posto nel ranking dopo aver vinto Tokyo in finale contro Fritz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev
Sinner in finale all’Apt Cina: battuto De Minaur in tre set. Ora sfida con Medvedev o Tien
Sinner fatica ma piega ancora De Minaur. Domani alle 8 la finale contro Tien o Medvedev
La 30ma finale in carriera di Jannik #Sinner sarà la prima contro un mancino Learner Tien , classe 2005, ha rimontato Daniil Medvedev a Pechino dandogli il secondo dispiacere stagionale dopo Melbourne, dove lo sconfisse in una maratona notturna - X Vai su X
ATP 500 Pechino 2025 Le semifinali J. Sinner A. de Minaur L. Tien D. Medvedev - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Learner Tien, l'avversario di Jannik Sinner nella finale a Pechino - Il giovane statunitense, numero 52 del ranking raggiunge la sua prima finale in un torneo del circuito Atp. Come scrive msn.com
Atp Pechino - Ecco l'orario della finale tra Jannik Sinner e Learner Tien - L'altoatesino disputa il terzo atto consecutivo al China Open. Da tennisworlditalia.com