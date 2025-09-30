Sinner-Tien | orario precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner in finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida domani, mercoledì 1 ottobre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dell'Atp 500 cinese. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale e nei turni precedenti Marin Cilic all'esordio, Terence . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sinner - tien

ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev

Sinner in finale all’Apt Cina: battuto De Minaur in tre set. Ora sfida con Medvedev o Tien

Sinner fatica ma piega ancora De Minaur. Domani alle 8 la finale contro Tien o Medvedev

La 30ma finale in carriera di Jannik #Sinner sarà la prima contro un mancino Learner Tien , classe 2005, ha rimontato Daniil Medvedev a Pechino dandogli il secondo dispiacere stagionale dopo Melbourne, dove lo sconfisse in una maratona notturna - X Vai su X

ATP 500 Pechino 2025 Le semifinali J. Sinner A. de Minaur L. Tien D. Medvedev - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv - I due tennisti non si sono affrontati mai affrontati in carriera, con quello di Pechino che sarà il primo ... Riporta msn.com

Atp Pechino - Ecco l'orario della finale tra Jannik Sinner e Learner Tien - L'altoatesino disputa il terzo atto consecutivo al China Open. Si legge su tennisworlditalia.com